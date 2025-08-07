Экс-губернатора Челябинской области Дубровского объявили в розыск по уголовной статье

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского объявили в розыск. Соответствующая карточка появилась в базе МВД. На сайте ведомства сообщается, что основанием для розыска является статус фигуранта по уголовной статье. По какой именно – не уточняется, передает РИА Новости.

В начале 2024 года Арбитражный суд Челябинской области признал Дубровского банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

Признать Бориса Дубровского банкротом требовала магнитогорская фирма "Монтажник". Считается, что ранее Борис Дубровский якобы контролировал ПО "Монтажник" через арабские оффшоры. В 2018 году компания получила несколько контрактов на строительство конгресс-холла в Челябинске на берегу реки Миасс, а в 2022 году суд признал бывшего директора АО "ПО "Монтажник" Алексея Павлюка виновным по четырем статьям УК РФ, включая злоупотребление полномочиями и растрату.

Фирма также проходит процедуру банкротства, имущество продают на торгах, требования кредиторов к компании превышают 1,5 млрд руб., соответчиком по делу о банкротстве выступает Борис Дубровский. На его имущество наложили арест на сумму свыше 930 млн руб. В январе 2022 года уже был признан банкротом сын экс-губернатора Александр Дубровский, суд заинтересовала его иностранная недвижимость в ОАЭ.

Борис Дубровский ушел в отставку в 2019 году, против него по материалам ФАС было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий на 20 млрд руб., но впоследствии защитник экс-губернатора Рустам Курмаев заявлял, что дело закрыли как незаконное. Считается, что Дубровский с момента отставки находится за границей.