Алексей Текслер оценил динамику социально- экономического развития Коркино

07 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер оценил динамику социально- экономического развития Коркино

Накануне губернатор Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Коркинский муниципальный округ, где, в частности, проверил исполнение ранее данных им поручений.

Так, глава Южного Урала региона проконтролировал ход ремонтных работ в здании терапевтического корпуса горбольницы №1. Это строение было запущено в эксплуатацию в далеком 1953 году. В 2015 было признано аварийным.

Вопрос о неотложном ремонте был поднят в ходе одной из рабочих поездок Алексея Текслера, когда губернатор осмотрел пустующий корпус терапии и поручил разработать проект его реконструкции. В рамках выполнения поручения губернатора, здание было включено в областную программу модернизации первичного звена здравоохранения.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Сейчас капитальный ремонт терапевтического корпуса на финишной прямой, идет приемка выполненных работ, проводится устранение замечаний.

В 2024 году здесь заменили кровлю, провели новые инженерные сети, системы вентиляции и кондиционирования, отремонтировали фасад, смонтировали лифт, установили современное оборудование в отделении реанимации.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Программа модернизации первичного звена здравоохранения призвана сделать медицинскую помощь доступнее, чтобы у людей не было необходимости ездить в областной центр. Мы инвестируем в это значительные средства. Дальнейшая организация процесса – это уже ваша зона ответственности, которую необходимо координировать с минздравом. Ваша задача – организовать работу больницы на полную мощность», – сказал Алексей Текслер в ходе посещения медучреждения, обращаясь к главе муниципалитета и медикам.

Главврач ГБУЗ «Городская больница № 1 Коркино Владимир Селютин рассказал губернатору, что оказание медицинской помощи не прекращали и во время ремонтных работ: «Помощь жителям округа постоянно оказывается, пусть и в несколько стесненных условиях. Все пациенты, которые должны быть госпитализированы, все госпитализированы. Но, конечно, они все, как и мы, с нетерпением ждут, когда состоится переезд».

Глава Южного Урала также ознакомился с ходом капремонта поликлиники, на который в этом году была выделена субсидия. Строители ведут работы в левой части здания (отремонтирована кровля, подвал, отопление, вентиляция). Подрядчик сообщил, что к концу августа бригады перейдут к ремонту правой части. Завершить весь объем работ запланировано к концу 2025 года.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Задача – завершить все работы в срок. Мы планируем отремонтировать роддом, ряд других объектов. Наша цель – привести в порядок Коркинскую больницу, весь медицинский городок», – подчеркнул Алексей Текслер.

Затем Алексей Текслер принял участие в открытии Дома культуры «Победа» в поселке Роза. Это стало значимым событием для жителей.

«Я помню, на Прямой линии в декабре 2023 года этот вопрос прозвучал от активных жителей. И вот, буквально в течение года, был построен новый Дом культуры. Хочу сказать большое спасибо жителям – это и ваша победа, учитывая название объекта. Также благодарю строителей, которые оперативно построили объект», – сказал во время торжественного открытия Алексей Текслер.

И сообщил, что принято решение  - создать рядом с ДК сквер «Роза Победы».

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Принято решение благоустроить прилегающую к Дому культуры «Победа» территорию. Это комплексное решение, которое позволит развивать близлежащие территории, и сделать это место точкой притяжения для всех жителей поселка Роза. Мы во всем регионе возводим новые Дома культуры. Двенадцать объектов, построенных с нуля, откроются в этом году в муниципалитетах», – подчеркнул Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Строили Дом культуры по современной технологии как быстровозводимое здание. Территория вокруг уже благоустроена: уложены тротуары из плитки, установлены скамейки, урны, проведено озеленение. Общая площадь здания, включая летнюю эстраду, составляет 826,9 кв. м, вместимость зрительного зала – до 200 человек.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«На базе Дома культуры "Победа" будет работать девять клубных формирований и коллективов самодеятельного творчества для детей и взрослых. Можно будет заниматься рисованием, хореографией, петь. Мы планируем, что здесь смогут заниматься не менее 185 человек. В новом ДК будут работать 35 сотрудников», – рассказала журналистам первый замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

В завершении рабочей поездки губернатор обсудил с главой Коркинского муниципального округа Александром Орлом перспективы развития территории.

Глава региона, в частности, сообщил, что для Коркино выделены дополнительные ресурсы на реализацию знаковых дорожных объектов: «Буквально на днях были выделены дополнительные ресурсы – 60 млн рублей для Коркино, и ряд знаковых дорожных объектов будут построены до конца дорожного сезона (дополнительно к тем объектам, которые уже построены)».

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Еще одна задача, которую отдельно отметил губернатор – это модернизация жилищно-коммунального хозяйства. В частности, предстоит строительство нового водовода с водозабора из Шершней.

«Это стратегический вопрос, объект 50-х годов требует модернизации. «Большой ремонт 74» и задумывался ради таких больших объектов. Выделены значительные ресурсы. Объект уже строится, и мы обсуждали ход этих работ», – добавил глава региона.

В ходе визита Алексея Текслера стало известно и о планах строительства новых спортобъектов, таких как ледовой дворец и новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Артемий Панарин – наш выдающийся хоккеист, родом из Коркино, и здесь есть традиции, поэтому это важные объекты для города», – отметил губернатор.

В целом динамику развития Коркино Алексей Текслер оценил положительно: «Стройки идут во многих муниципалитетах области. Это говорит о том, что регион развивается, все муниципалитеты развиваются. Коркино тоже активно меняется. И я этому очень рад».

Теги: алексей текслер, коркино, капитальный ремонт, больница, дом культуры, роза


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети