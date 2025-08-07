Алексей Текслер оценил динамику социально- экономического развития Коркино

Накануне губернатор Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Коркинский муниципальный округ, где, в частности, проверил исполнение ранее данных им поручений.

Так, глава Южного Урала региона проконтролировал ход ремонтных работ в здании терапевтического корпуса горбольницы №1. Это строение было запущено в эксплуатацию в далеком 1953 году. В 2015 было признано аварийным.

Вопрос о неотложном ремонте был поднят в ходе одной из рабочих поездок Алексея Текслера, когда губернатор осмотрел пустующий корпус терапии и поручил разработать проект его реконструкции. В рамках выполнения поручения губернатора, здание было включено в областную программу модернизации первичного звена здравоохранения.

Сейчас капитальный ремонт терапевтического корпуса на финишной прямой, идет приемка выполненных работ, проводится устранение замечаний.

В 2024 году здесь заменили кровлю, провели новые инженерные сети, системы вентиляции и кондиционирования, отремонтировали фасад, смонтировали лифт, установили современное оборудование в отделении реанимации.

«Программа модернизации первичного звена здравоохранения призвана сделать медицинскую помощь доступнее, чтобы у людей не было необходимости ездить в областной центр. Мы инвестируем в это значительные средства. Дальнейшая организация процесса – это уже ваша зона ответственности, которую необходимо координировать с минздравом. Ваша задача – организовать работу больницы на полную мощность», – сказал Алексей Текслер в ходе посещения медучреждения, обращаясь к главе муниципалитета и медикам.

Главврач ГБУЗ «Городская больница № 1 Коркино Владимир Селютин рассказал губернатору, что оказание медицинской помощи не прекращали и во время ремонтных работ: «Помощь жителям округа постоянно оказывается, пусть и в несколько стесненных условиях. Все пациенты, которые должны быть госпитализированы, все госпитализированы. Но, конечно, они все, как и мы, с нетерпением ждут, когда состоится переезд».

Глава Южного Урала также ознакомился с ходом капремонта поликлиники, на который в этом году была выделена субсидия. Строители ведут работы в левой части здания (отремонтирована кровля, подвал, отопление, вентиляция). Подрядчик сообщил, что к концу августа бригады перейдут к ремонту правой части. Завершить весь объем работ запланировано к концу 2025 года.

«Задача – завершить все работы в срок. Мы планируем отремонтировать роддом, ряд других объектов. Наша цель – привести в порядок Коркинскую больницу, весь медицинский городок», – подчеркнул Алексей Текслер.

Затем Алексей Текслер принял участие в открытии Дома культуры «Победа» в поселке Роза. Это стало значимым событием для жителей.

«Я помню, на Прямой линии в декабре 2023 года этот вопрос прозвучал от активных жителей. И вот, буквально в течение года, был построен новый Дом культуры. Хочу сказать большое спасибо жителям – это и ваша победа, учитывая название объекта. Также благодарю строителей, которые оперативно построили объект», – сказал во время торжественного открытия Алексей Текслер.

И сообщил, что принято решение - создать рядом с ДК сквер «Роза Победы».

«Принято решение благоустроить прилегающую к Дому культуры «Победа» территорию. Это комплексное решение, которое позволит развивать близлежащие территории, и сделать это место точкой притяжения для всех жителей поселка Роза. Мы во всем регионе возводим новые Дома культуры. Двенадцать объектов, построенных с нуля, откроются в этом году в муниципалитетах», – подчеркнул Алексей Текслер.

Строили Дом культуры по современной технологии как быстровозводимое здание. Территория вокруг уже благоустроена: уложены тротуары из плитки, установлены скамейки, урны, проведено озеленение. Общая площадь здания, включая летнюю эстраду, составляет 826,9 кв. м, вместимость зрительного зала – до 200 человек.

«На базе Дома культуры "Победа" будет работать девять клубных формирований и коллективов самодеятельного творчества для детей и взрослых. Можно будет заниматься рисованием, хореографией, петь. Мы планируем, что здесь смогут заниматься не менее 185 человек. В новом ДК будут работать 35 сотрудников», – рассказала журналистам первый замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

В завершении рабочей поездки губернатор обсудил с главой Коркинского муниципального округа Александром Орлом перспективы развития территории.

Глава региона, в частности, сообщил, что для Коркино выделены дополнительные ресурсы на реализацию знаковых дорожных объектов: «Буквально на днях были выделены дополнительные ресурсы – 60 млн рублей для Коркино, и ряд знаковых дорожных объектов будут построены до конца дорожного сезона (дополнительно к тем объектам, которые уже построены)».

Еще одна задача, которую отдельно отметил губернатор – это модернизация жилищно-коммунального хозяйства. В частности, предстоит строительство нового водовода с водозабора из Шершней.

«Это стратегический вопрос, объект 50-х годов требует модернизации. «Большой ремонт 74» и задумывался ради таких больших объектов. Выделены значительные ресурсы. Объект уже строится, и мы обсуждали ход этих работ», – добавил глава региона.

В ходе визита Алексея Текслера стало известно и о планах строительства новых спортобъектов, таких как ледовой дворец и новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Артемий Панарин – наш выдающийся хоккеист, родом из Коркино, и здесь есть традиции, поэтому это важные объекты для города», – отметил губернатор.

В целом динамику развития Коркино Алексей Текслер оценил положительно: «Стройки идут во многих муниципалитетах области. Это говорит о том, что регион развивается, все муниципалитеты развиваются. Коркино тоже активно меняется. И я этому очень рад».