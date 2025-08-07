Ozon впервые за время существования вышел на чистую квартальную прибыль

Маркетплейс Ozon впервые за всю историю своего существования получил чистую квартальную прибыль, не связанную с разовыми доходами. За второй квартал 2025 года чистая прибыль компании составила 359 млн руб. (во втором квартале 2024 года Ozon получил убыток в 28 млрд руб.).

Все это позволило компании пересмотреть прогноз финансовых показателей за 2025 год, Ozon ожидает рост оборота примерно на 40% год к году.

Выручка группы во втором квартале выросла на 87% благодаря росту выручки от услуги и процентной выручки от финтеха. "Рост выручки, повышение эффективности операций и активное развитие финтеха позволили компании нарастить валовую прибыль в 3,7 раза год к году - до 57,5 млрд руб.", - говорится в сообщении компании.

В Ozon похвастались ростом числа активных покупателей на 9,4 млн за год – до 60,5 млн человек. В среднем каждый покупатель делает на Ozon более 30 заказов в год – на 6 больше, чем годом ранее. "В результате за 2 квартал 2025 года компания доставила на две трети больше заказов, чем за аналогичный период прошлого года – уже 539,4 млн", - сообщили в Ozon.

Пунктов выдачи за год стало больше на 45% (уже более 75 тыс.). "При этом 4 из 10 ПВЗ Ozon находятся в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек. Развитие региональной логистической инфраструктуры привело к росту доли заказов из небольших населенных пунктов: по итогам 2 квартала 2025 года каждый третий заказ компания доставила в малые города и села", - отметили в компании.