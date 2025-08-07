Почетного консула Армении в Екатеринбурге Нарека Спартакяна сняли с должности

Почетного консула Армении в Екатеринбурге Нарека Спартакяна освободили от выполнения обязанностей. Информацию об этом подтвердили в МИД Армении.

Как сообщает Sputnik Армения, в пресс-службе министерства не сообщили о причине увольнение, однако ранее в СМИ появилась информация о том, что Спартакян был не согласен с позицией руководства страны касательно Армянской Апостольской Церкви и ареста российского бизнесмена Самвела Карапетяна, поддерживающего ААЦ.

Напомним, что в прошлом месяце в Армении стремительно нарастал конфликт между премьер-министром Николом Пашиняном и оппозиционно настроенными иерархами Армянской апостольской церкви (ААЦ). Несколько священнослужителей были арестованы – как и их сторонники из числа политиков и бизнесменов. Пашинян заявил о попытке госпереворота со стороны своих оппонентов.

Тогда же Нарек Спартакян заявил, что АЦЦ - важный фундамент духовного единства всех армян и нападки на него недопустимы. В отношении Карапетяна он также высказался, отметив, что тот является для многих примером того, как следует созидать.