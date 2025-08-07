Власти Камчатки опровергают сообщения о пострадавшей из-за цунами подлодке

Власти Камчатского края отрицают, что в результате землетрясения и цунами 30 июля, якобы, получила повреждения атомная подводная лодка у берегов полуострова.

"В федеральных тг-каналах распространяется информация, что в результате землетрясения и цунами на Камчатке повреждения получила атомная подводная лодка. Из-за этого в районе отсека ядерного реактора образовалась трещина, радиоактивные воды попали в Авачинскую бухту. Тихоокеанский флот и правительство Камчатского края данную информацию опровергли", - говорится в заявлении Центра управления регионом (ЦУР Камчатки).

Далее в сообщении разбираются детали фейкового документа, фото которого распространилось в сети.

"Пост сопровождается публикацией руки со счётчиком Гейгера на фоне ржавых подводных лодок. Видимо, именно так по мнению авторов фейка выглядит наш морской флот, но спешим разочаровать - это банальный фотошоп. Данное фото можно найти в интернете, как и руку со счётчиком Гейгера. Фото руки, кстати, имеет авторские права. Изображения абсолютно разного качества, что очень хорошо видно на мониторе компьютера", - разоблачают публикацию в ЦУРе.

30 июля в регионе произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла, за ним последовало цунами. Некоторые строения получили повреждения. Ученые также утверждают, что в результате сейсмического события полуостров сдвинулся вправо на два метра и немного "просел".