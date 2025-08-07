"307 лет был, есть и будет". Мэр Верхнего Тагила заявил, что город не исчезнет с карты России

Глава уральского города Верхний Тагил Василий Кириченко ответил на предположение, что муниципалитет может исчезнуть с карты России. Мэр уверен, что этого не случится.

Напомним, на днях со ссылкой на исследование РАНХиГС сообщалось, что почти 130 малых городов могут в ближайшее время исчезнуть с карты страны, поскольку там сокращается население. В их числе оказался и Верхний Тагил.

Как заявил Василий Кириченко на своей странице в соцсети, он решил не давать оценку такому высказыванию, а рассказать о развитии города. По его словам, с 2018 года в Верхнем Тагиле произошло много изменений и реализуются масштабные проекты: построен новый детский сад, благоустроены общественные территории, созданы детские и спортивные площадки, приобретено интерактивное оборудование для городского музея. В нынешнем году реализация проектов продолжается, в том числе на городских предприятиях.

"Скажу одно: Верхний Тагил 307 лет был, есть сейчас на карте России и будет жить дальше", - заключил Кириченко.

В комментариях к записи согласились с этим утверждением, отметив, что нужно создавать больше рабочих мест с достойной зарплатой, и тогда люди будут приезжать.