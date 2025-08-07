Под Петербургом водитель каршеринга врезался в остановку с людьми, есть погибшие

В Красном Селе под Петербургом мужчина на каршеринговом автомобилей наехал на автобусную остановку, где в этот момент стояли люди. Одна женщина погибла на месте от полученных травм, другая госпитализирована, она в крайне тяжелом состоянии.

ЧП произошло на проспекте Ленина около половины шестого утра. 35-летний водитель прокатного Kia Rio "не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку напротив дома 108", сообщили в полицейском главке Петербурга.

"После аварии водитель сбежал, бросив автомобиль. Он был задержан по горячим следам сотрудниками полиции и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в полиции, добавив, что, по предварительным данным, водитель каршеринга находился в состоянии опьянения.