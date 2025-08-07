Дмитрий Артюхов отправится в седьмую поездку по региону на следующей неделе
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправится в седьмую поездку по региону на следующей неделе, передает корреспондент Накануне.RU.
О предстоящей поездке глава региона сообщил в своих социальных сетях.
"В этом году Честный маршрут пройдет под знаком Года героев — особое внимание уделю встречам с защитниками Родины и их семьями, с первопроходцами Севера и теми, кто сегодня развивает наш Ямал", - заявил глава региона.
Губернатор намерен пообщаться лично с жителями городов, поселков и отдаленных микрорайонов ЯНАО. Глава региона призвал северян приходить на встречи семьями, рассказывать о наболевшем, предлагать решения.