Мужчина получил ранения в результате атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани

Один человек получил ранения в результате падения обломков БПЛА на Славянск-на-Кубани. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, написал глава региона в Telegram-канале.

В результате атаки в частном доме выбило окна, разрушена хозпостройка на участке. Кроме того, небольшие возгорания после падения обломков БПЛА были в Красноармейском районе. Их удалось быстро ликвидировать.

Также, по словам губернатора, в акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров. Вгороде объявили тревогу по береговой линии, жителей попросили укрыться дома. Также в целях безопасности был перекрыт Крымский мост.