Подземный переход в центре Екатеринбурга закрывается на ремонт

В центре Екатеринбурга закрывается на ремонт подземный переход под проспектом Ленина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, переход будет закрыт с 10:00 7 августа до 6:00 9 августа. Там будут проводиться аварийно-восстановительные работы на покрытии стен и потолка.

В эти два дня горожан просят переходить проспект Ленина, пользуясь светофорами.

Ранее сообщалось, что управление государственной экспертизы Свердловской области выдало положительное заключение на обустройство пешеходных тоннеля и моста под улицей Куйбышева в Екатеринбурге. Реализовать проект планируют уже в этом году.