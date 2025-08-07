Индекс Мосбиржи вырос на ожидании встречи Путина и Трампа

Индекс Московской биржи вырос на 2,5% на новостях о возможной скорой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. О перспективе такого саммита американский президент заявил по итогам визита в Москву его спецпосланника Стива Уиткоффа.

"Сегодня у нас были очень хорошие переговоры с Путиным. Есть хороший шанс, что встреча состоится очень скоро", - заявил Трамп.

Хотя большинство экспертов согласны с тем, что встреча президентов вряд ли в реальности состоится на следующей неделе, просто отсутствие плохих новостей воодушевило инвесторов – акции значительной части торгующихся на Мосбирже компаний вышли в плюс, и этот факт у себя в Telegram-канале отметил Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и негласный участник российско-американских переговоров.