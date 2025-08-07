Глава Бразилии собрался ответить на американские пошлины на товары из Индии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет встретиться с руководителями Индии и Китая. Темой разговора станет возможный ответ стран БРИКС на пошлины в 25%, которые ввёл на товары из Индии президент США Дональд Трамп.

"Какую силу может иметь небольшая латиноамериканская страна на переговорах с Соединенными Штатами? Никакой", - приводит "Ъ" выдержку из интервью да Силвы Reuters.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Индии в США. Речь идёт о 25%. Это следует из документа на сайте Белого дома. Причина тому – "прямые или косвенные" закупки Индией нефти из России. Теперь импортируемая в США индийская продукция будет облагаться адвалорной пошлиной (пошлина, ставка которой устанавливается в процентах к таможенной цене облагаемого товара) в размере 25%. Она применяется в дополнение к другим пошлинам, сборам, налогам, сборам и платежам, применяемым к импортируемым товарам. Мера вступит в силу через 21 день после подписания документа.