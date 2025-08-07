На станции "Екатеринбург – Сортировочный" сошли семь вагонов

В Екатеринбурге произошел массовый сход вагонов. Начата проверка.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, инцидент случился вечером 6 августа на стрелочном переводе станции "Екатеринбург – Сортировочный" Свердловской железной дороги. Во время внутристанционных маневровых работ сошли семь вагонов в составе маневрового поезда, груженых стальным прокатом.

Опрокидывания не произошло. В результате происшествия никто не пострадал, движение по участку пути не приостанавливалось.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка. Причины инцидента сейчас устанавливаются.