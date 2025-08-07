В России появится сервис для маркировки и выявления ИИ-контента

Компания "Яндекс" и Институт системного программирования Российской академии наук разрабатывает систему маркировки для фото-, видео- и аудиоконтента, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ), в частности нейросетью "Яндекса" для генерации картинок "Шедеврум".

Речь идет не о каком-то видимом "водяном знаке", который можно было бы закрасить или обрезать, а о микроскопическом артефакт‑маркере, который был бы заметен анализатору, но не человеческому глазу. Для того чтобы пользователи могли проверить, было ли изображение сгенерировано с помощью ИИ, "Яндекс" разрабатывает сервис по распознаванию маркировки. Технология может быть стандартизирована и выложена в опенсорс для всех участников рынка, сообщают "Ведомости".

Ранее вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что российские IT-исследователи ведут разработки систем, которые будут распознавать и маркировать контент, созданный искусственным интеллектом.