Банкам хотя запретить передавать коллекторам долги с просрочкой свыше 60 дней

Российским банкам могут запретить передачу долгов граждан коллекторам с просрочкой свыше 60 дней.

Соответствующий проект закона в ближайшее время внесет в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Из документа со ссылкой на статистику Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств следует, что второй год подряд в стране снижается доля долгов россиян, не превышающих 50 тыс. руб., хотя на них по-прежнему приходится 31% от общего числа. При этом растет объем просрочек по более крупным суммам: удельный вес займов от 50 до 200 тыс. за последний год увеличился до 26%, а от 200 до 500 тыс. — до 22%. Кредиты свыше 500 тыс., но менее 1 млн руб. составляют 12% от всех случаев, а на должников с задолженностью свыше 1 млн приходится еще 9%.

Отмечается, что более половины граждан выплачивают от одного до трех кредитов одновременно, при этом свыше 30% платят ежемесячно по займам более 50% от своего дохода. Сумма закредитованности остается высокой. Сохраняется широкая практика передачи просроченных задолженностей коллекторским агентствам, что приводит к нарушению прав должников, росту социальной напряженности и ухудшению качества жизни заемщиков, сообщают "Известия".

Напомним, в России могут запретить коллекторскую деятельность.