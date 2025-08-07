Стало известно о планах по строительству объектов в новых регионах в 2026-2030 годах

В 2026–2030 годах в новых регионах России планируется восстановить 12 тыс. 915 объектов капитального строительства.

Об этом сообщили в Минстрое РФ. Это дома, школы, больницы, поликлиники, коммунальная и электросетевая инфраструктура. С 2022 года восстановлено более 23 тыс. объектов капитального строительства, из них силами регионов-шефов — 11 тыс. 149.

Ведомство отмечает, что за период 2026–2030 годов запланировано восстановление еще 12 тыс. 915 объектов.

К 2030 году новые регионы должны достичь среднероссийского уровня качества жизни и социально-экономического развития, сообщают "Известия".