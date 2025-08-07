Минстрой рассказал о механизме кредитных каникул для семей с детьми

В России одобрение кредитных каникул по ипотечному кредитованию для семей после рождения первого ребенка или усыновления возможно при наличии условий, доказывающих их трудное финансовое положение.

Как сообщает Минстрой, по данному проекту закона при рождении или усыновлении первого ребенка семья может рассчитывать на кредитные каникулы в полгода. Для этого должны быть соблюдены условия: снижение дохода на 20%, размер выплат по кредиту выше 40% от среднемесячного дохода семьи.

При рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей семьям могут предоставить кредитные каникулы до 18 месяцев независимо от уровня дохода.

Минстрой отмечает, что инициатива будет являться дополнительной социальной гарантией для семей с детьми, которая поможет в период ухода за новорожденными снизить кредитную нагрузку, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуме призвали обнулить ставку ипотеки для многодетных семей.