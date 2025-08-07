ВИЧ-пациенты в регионах РФ столкнулись с отказами в диагностике

С начала текущего года ВИЧ-положительные граждане России как минимум из 16 субъектов столкнулись с отказами в проведении тестов на вирусную нагрузку и иммунный статус (ИС).

Об этом заявил представитель общественного движения людей, живущих с ВИЧ, "Пациентский контроль". Он указал, что всего за это время поступило 40 сообщений с жалобами на проблемы с диагностикой. Согласно клиническим рекомендациям, обследование на вирусную нагрузку и иммунный статус пациенты с ВИЧ должны проходить раз в шесть месяцев, чтобы отслеживать прогрессирование ВИЧ-инфекции и эффективность назначаемых препаратов.

Среди регионов, в которых пациенты получали отказы в проведении тестов - Самарская, Тюменская, Калужская, Оренбургская, Ростовская, Ленинградская, Амурская области, Дагестан, Удмуртия, Башкирия и др.

Как заявил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ленобласти Алексей Ковеленов, с 2022 года размер субсидии из федерального бюджета региону на диагностику снизился на 35%, при этом количество граждан, состоящих на диспансерном учете, увеличилось на 12,7%. Это привело к дефициту тестсистем и сокращению кратности обследований. Отмечается, что тесты на вирусную нагрузку в регионе есть, но в ограниченном количестве.

Ситуацию с обеспеченностью пациентов диагностическими тестами чиновники и врачи с пациентами видят по-разному. Как заявили представители пресс-служб региональных Минздравом, проблем с тестированием не было и нет в Пермском крае, Самарской, Тюменской, Калужской, Оренбургской областях и Удмуртии, сообщают "Ведомости".