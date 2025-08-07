Трамп назвал продуктивной встречу Уиткоффа с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его специальный представитель Стив Уиткофф провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Был достигнут большой прогресс", — заявил глава государства. По его словам, после встречи он проинформировал о ней ряд европейских союзников. Отмечается, что все согласились с необходимостью окончания конфликта вокруг Украине. "Мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", — отметил Трамп.

Встреча Путина и Уиткоффа продолжалась около трех часов. О чем говорили стороны – неизвестно.