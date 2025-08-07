07 Августа 2025
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Фото: Накануне.RU

В вузах второй год подряд растет число олимпиадников

В вузах России второй год подряд отмечается рост количества олимпиадников.

Так, в МГТУ им. Н.Э. Баумана их стало больше на 60%, а в ИТМО они полностью заняли набор на три программы. В 2024 году ректоры университетов уже поднимали вопрос о резком росте числа олимпиадников, зачисленных без экзаменов, из-за чего в некоторых учреждениях не оставалось мест для желающих поступить на основании ЕГЭ и вступительных испытаний, сообщает РБК.

Например, в 2024 году в Сеченовском медуниверситете не осталось мест для абитуриентов, желавших сдать вступительные экзамены, что вызвало возмущение родителей. Позже вуз объявил о дополнительном наборе в связи с отказом абитуриентов от зачисления. В университете указали, что сложилась уникальная ситуация — таких поступающих оказалось больше, чем заложенных под них бюджетных мест. 

Заняться данным вопросом ранее обещали в Министерстве науки и высшего образования. Одним из способов решения проблемы было указано ограничение квоты для олимпиадников до 70% от всех бюджетных мест и признание результатов олимпиад только за 11-й класс. Позже ведомство отметило, что вопрос об изменении правил приема в российские вузы будет рассматриваться по итогам комплексного анализа приемной кампании и после детального обсуждения с профессиональным сообществом.

Ректоры ведущих российских вузов озвучили итоговые цифры приемной кампании этого года. Все они отмечают несколько общих трендов.

Теги: вузы, студенты


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