В Пулково произошел сбой в работе багажной системы

В петербургском аэропорту Пулково сегодня произошел технический сбой в управлении багажной системы. В администрации аэропорта сообщили, что "некоторые пассажиры могут столкнуться с неприбытием багажа в аэропорты назначения".

"Сбой коснулся порядка 20 рейсов, на которые не были дозагружены отдельные места багажа. Представители аэропорта находятся в контакте с авиакомпаниями для отправки багажа в кратчайшие сроки. Весь объем будет направлен в аэропорты назначения ближайшими рейсами", - заявили в Пулково.