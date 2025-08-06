Черчесов стал новым главным тренером "Ахмата"

Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов официального объявлен новым главным тренером "Ахмата".

Контракт с грозненским клубом рассчитан на три года, сообщает пресс-служба команды из Чечни.

Предыдущим местом работы 61-летнего специалиста была сборная Казахстана, которую Черчесов покинул в начале 2025 года. Ранее тренер работал с такими командами, как венгерский "Ференцварош", польская "Легия", столичный "Спартак", московское "Динамо", пермский "Амкар" и "Терек" (ныне — "Ахмат"). В сезоне 2012/2013 годов под руководством Черчесова команда из Грозного заняла восьмое место в Российской Премьер-лиге (РПЛ), что на то время являлось лучшим результатом в истории клуба.

"Ахмат" в стартовавшем сезоне потерпел четыре поражения в четырёх играх чемпионата и кубка страны.