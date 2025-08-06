Судно на подводных крыльях совершило тестовый рейс по маршруту Сочи-Сухум

Тестовый рейс Сочи-Сухум совершила "Комета" – пассажирское судно на подводных крыльях. Время в пути составило 2,5 часа, вместимость "Кометы" – 120 пассажиров, сообщили в Минтрансе России.

Ранее в этом году в Сухуме возобновил работу аэропорт, куда теперь осуществляются прямые перелеты из России. В мае этого года РЖД запустила электричку из Сочи в Сухум.

Между тем, сегодня стало известно, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) из-за нехватки заказов сокращает часть персонала на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске – именно там делали "Кометы". Этим летом завод сдал пятую и последнюю в серии "Комету" для перевозки пассажиров на черноморском побережье,, передает РБК.