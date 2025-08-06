ФНС вновь заблокировала банковские счета Исинбаевой

Олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета за долг перед ФНС, сообщает Mash на спорте.

По информации телеграм-канала, причина блокировки — задолженность, которую спортсменка очень медленно погашает. Долг составляет 283 тыс. рублей.

В июне счета Исинбаевой уже блокировали из-за долга в размере 818 тыс. рублей. Тогда она выплатила 514 тыс. рублей долга.

В 2023 году после серии публикаций в испанской прессе спортсменка, проживающая на острове Тенерифе, опубликовала заявление. В нем она сообщила, что не высказывалась в поддержку СВО, является "человеком мира", и хоть и выступала за ЦСКА, но ее военные звания (является майором ВС РФ) носят формальный характер. В сентябре стало известно, что Исинбаева продолжит работу в Международном олимпийском комитете.

После этого глава Дагестана Сергей Меликов решил переименовать легкоатлетический стадион в центре Махачкалы, который был назван в часть Исинбаевой.