Предприниматель Стерлигов анонсировал торги "невольниками" в своей слободе

Предприниматель Герман Стерлигов сделал крайне странное объявление в своем Telegram-канале (более 17 тыс. подписчиков).

Стерлигов в конце августа собирает на своем хуторе в Подмосковье ярмарку, на которой в числе прочего анонсируется следующее:

"1-й невольничий.

Невольничий рынок в Слободе братьев Стерлиговых начнет свою работу 29-30 августа на Большой ремесленной выставке. Радикальное решение кадровой проблемы. Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!".

Никаких пометок о том, что это шутка, нет.

В действующем Уголовном кодексе РФ есть статья 127.1: "Торговля людьми наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет".

Стерлигов начал заниматься бизнесом в конце 80-х, организовывая самые разные кооперативы. В 1990-м создал первую в стране товарную биржу "Алиса", у которой в последствии открылось более 80 отделений в России и за рубежом. В какой-то момент стал миллиардером. Пытался заниматься политической деятельностью и участвовать в выборах разного уровня. В конце нулевых уехал из Москвы и занялся фермерством, живя уединенно на хуторе со своей семьей и близким кругом единомышленников. Придерживается ультраконсервативных взглядов, является православным фундаменталистом, не чужд конспирологии.

В прошлом году Стерлигов сообщил о расставании с "женой-еретичкой" и лишении права на наследство трех детей из пяти.