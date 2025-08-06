По факту гибели комментатора Гришина не будут возбуждать уголовное дело

По факту гибели комментатора Александра Гришина не будут возбуждать уголовное дело.

"В данном случае произошло смертельное травмирование электропоездом, которое не носит криминального характера", — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

О смерти Гришина стало известно 5 августа. Как рассказала его супруга, с ним произошел несчастный случай на железнодорожной платформе в сильный дождь.

Гришин работал на ТВ с 2002 года, комментировал разные виды спорта, в том числе футбол, но наибольшую известность приобрел в качестве "голоса фигурного катания", публике полюбились его комментаторские дуэты с тренером Татьяной Тарасовой и фигуристом Алексеем Ягудиным. Гришин работал на Первом канале, "Матч ТВ", ВГТРК и "7ТВ".