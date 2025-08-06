Георгий Филимонов сообщил о том, что аграрии Вологодчины получили господдержку на техпереоснащение в полном объеме

Ежегодно Правительство Вологодской области предоставляет сельхозтоваропроизводителям субсидию на обновление парка промышленной техники. Эта мера поддержки позволяет компенсировать от 30 до 80% затрат на модернизацию мощностей.

«Общий объем господдержки составил 225,7 миллиона рублей. За счет выделенных средств аграрии региона возместили часть затрат на приобретение 152 единиц техники и оборудования. Свой технопарк обновили предприятия и организации в сферах растениеводства, льноводства, животноводства, птицеводства. Помогаем фермерам оптимизировать свое производство по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в рамках нового нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Затраты на приобретение 96 промышленных агрегатов профинансированы организациям малых форм хозяйствования и 56 единиц техники – средним и крупным предприятиям.

Так, технопарк АПК пополнился новыми гусеничными и колесными тракторами, экскаваторами, сеялками, плугами, погрузчиками. На поля вышли новые комбайны, косилки, машины для внесения органических удобрений, культиваторы для всех видов полевых работ. На фермах и предприятиях помогают кормодробительные агрегаты, кормораздатчики, сепарирующие машины, охладители молока и другая полезная техника.





В этом году господдержка сельхозорганизаций Вологодской области сохранена по всем направлениям, включая приоритетные – производство молока, агротехнические работы и племенное животноводство. При этом по решению Главы региона финансирование аграрного сектора увеличено до 4,5 миллиарда рублей.

Полная информация о мерах поддержки и приеме документов размещена на сайте Минсельхоза области. Консультацию можно получить по телефонам: 8 (8172) 23-02-26 и 8 (8172) 23-02-49.