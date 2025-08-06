В МГУ закрыли институт изучения машин времени и телепортации

Журналисты нашли в МГУ странную структуру – Институт исследований природы времени. Хотя сейчас этот институт, вроде бы, не функционирует, у него до последнего времени был сайт, а "ученые" годами проводили семинары о машинах времени, телепортации, теории эфира и возможности получения информации из будущего, пишет RTVi.

Сайт этого института существовал на поддомене университета больше 25 лет. Среди направлений работы было указано в том числе "Постижение природы изменчивости Мира и разработка адекватных способов измерения изменчивости".

На биофаке МГУ открестились от Института исследований природы времени. "Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран Биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак — огромная организация, и, если в какой-то комнатке такое происходит… Честно говорю, что впервые слышу об этом", — заявил декан биологического факультета МГУ академик РАН Михаил Кирпичников.

После запроса журналистов в пресс-службу МГУ по поводу института времени сайт подразделения перестал открываться.