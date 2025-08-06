Max подключат к Госуслугам через новый прогрессивный протокол
В России протестировали подключение мессенджера Max к Госуслугам.
Подключение будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола, а данные между системами будут передаваться с согласия пользователей, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы мессенджера.
Интеграция Max с Госуслугами и другими государственными сервисами преподносится властями как одно из преимуществ мессенджера перед Telegram и WhatsApp. На этом фоне стало известно, что у ФСБ и Правительства России есть ряд претензий к мессенджеру Max, не разобравшись с которыми он не получит доступа к Госуслугам.