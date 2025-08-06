В Сочи трое человек умерли после употребления чачи, купленной на рынке

Три человека скончались в результате отравления чачей, купленной на одном из рынков в Сочи, сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, 2 августа семейная пара купила самодельный алкоголь на Казачьем рынке в Адлере. После его употребления оба попали в больницу с сильным отравлением. Мужчина умер, его жена смогла выжить.

Позднее выяснилось, что скончались еще двое мужчин, которые пили домашнюю чачу.

При этом местные жители утверждают, что жертвами самодельного алкоголя стали минимум пять человек. Возбуждено уголовное дело, задержаны два предполагаемых продавца чачи.

В 2023 году суррогатным сидром в России отравились более 100 человек, более 30 погибли. Полицейские выяснили, что напиток изготавливался из спирта, украденного со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия хранилась на складе с 2012 г. после того, как была изъята во время проверки. Свыше 70 000 литров "Мистера сидра" было изъято по всей стране.