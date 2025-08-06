В Екатеринбурге "сотрудники маркетплейса и полиции" похитили 650 тысяч у пенсионера

В Екатеринбурге мошенники под видом сотрудников маркетплейса и полиции убедили пенсионера отдать им его сбережения. Он перевел аферистам сотни тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, все началось с того, что пожилому уральцу позвонил неизвестный и представился "сотрудником маркетплейса". Звонивший потребовал продиктовать ему код из SMS, что мужчина и сделал. Затем с пенсионером связался некий "сотрудник полиции" и пояснил, что того обманули мошенники и на него уже оформлен кредит.

Выяснив, что у пенсионера есть 650 тысяч рублей, аферист рекомендовал перевести их на "безопасный счет". Всю сумму по указанию неизвестных потерпевший перевел через банкомат. После этого разговор прервался. А когда екатеринбуржец рассказал обо всем своей супруге, та объяснила ему, что он стал жертвой злоумышленников.

Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. В полиции в очередной раз напоминают, что сотрудники поликлиники, почты, МВД, ФСБ, других структур и ведомств никогда не звонят и не требуют выполнять финансовые манипуляции с личными средствами, не просят оформлять так называемые "зеркальные кредиты", и уж тем более не существует никаких "безопасных счетов".

Напомним, ранее в полиции призывали свердловчан остерегаться неожиданных посылок и писем.