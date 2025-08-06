Сборная России по футболу сыграет с Катаром 7 сентября

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Катаром 7 сентября.

Встреча состоится на выезде — в городе Эр-Райян на стадионе "Аль-Садд", сообщила пресс-служба сборной России.

Катар занимает 53-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Главным тренером азиатской сборной является бывший наставник сборной Испании, мадридского "Реала" и "Севильи" Хулен Лопетеги.

До этого, 4 сентября, сборная России проведёт домашнюю встречу со сборной Иордании. Город и стадион объявят позже.

Добавим, что с 2022 года сборная России по футболу отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.