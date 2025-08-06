Владимир Мазур рассказал о ходе работ по благоустройству общественных пространств в Томской области

«Благоустройство ещё двух территорий завершилось в Томской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»: в Томске это прозванный горожанами Медицинским сквер по переулку Баранчуковскому, 4, а в Стрежевом – зона отдыха на берегу протоки Пасол!» - сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что в Медицинском сквере в 2025 году осуществлен второй этап благоустройства. Здесь подрядчик сформировал современное освещение. А в прошлом году в сквере обустроили тротуары, парковку, провели работы по озеленению, установили удобные качели.

В Стрежевом теперь на берегу протоки Пасол есть функциональная лестница для спуска к воде, сделаны пляжные раздевалки, имеются лежаки, зонты, урны.

«Благоустройства этой территории с нетерпением ждали сами стрежевчане: в прошлом году в ходе рейтингового голосования за неё отдали больше трех тысяч голосов», - отметил Владимир Мазур.

Всего в Томской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» уже обустроено 11 общественных территорий в Александровском, Асиновском, Томском районах, в Северске, Стрежевом и Томске.

Еще на восьми локациях работы по благоустройству близятся к завершению. В частности, завершается обновление в сквере с детской площадкой «Маяк» в городе Колпашево, общественной территории в Тегульдете на улице Парковой, в Северском природном парке приводят в порядок участок ограждения.

«Поручаю строительному блоку областной администрации и своему заместителю Алексею Кондратьеву контролировать сроки и качество работ. «Формирование комфортной городской среды» – один из любимых проектов жителей, реально меняющий облик наших городов и сёл к лучшему. И его темпы должны быть соответствующими», - подчеркнул губернатор Владимир Мазур.