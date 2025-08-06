В зоне СВО погиб экс-глава района Хабаровского края

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб бывший глава Ульчского района Хабаровского края Фёдор Иващук.

"В марте этого года он принял решение сложить полномочия и пойти добровольцем на специальную военную операцию. Фёдор Васильевич служил в отряде БАРС-8 "Хабаровск". В мае ему исполнился 51 год", - заявил в своём telegram-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Политик погиб во время выполнения боевого задания. Деталей Демешин не привёл.