Профессора РЭУ им. Плеханова обвинили в госизмене

Профессора РЭУ им. Плеханова Вадима Салтыковского арестовали по обвинению в госизмене. Об этом сообщили ТАСС в Лефортовском районном суде Москвы.

Суть обвинений в отношении ученого не раскрывается. Он отправлен в СИЗО до 25 сентября.

Салтыковский — доктор экономических наук, он вел курсы по мировой экономике. Сейчас с сайта вуза пропало упоминание о преподавателе.

В 2024 году в Санкт-Петербурге вынесли приговор гендиректору и главному конструктору Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (ОАО "НИПГС") Александру Куранову, задержанному по делу о госизмене в 2021 году.

Городской суд Санкт-Петербурга признал ученого виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена) и приговорил Куранова к семи годам в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 100 тыс. руб.