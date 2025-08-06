В Тюмени готовится коммунальная инфраструктуру для подключения объектов кампуса

В Тюмени готовится коммунальная инфраструктуру для подключения объектов кампуса, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сети водоснабжения уже готовы.

Новые здания будут запитаны от магистрального водовода, который идет вдоль ул. Мельникайте. Специалисты строят канализационный коллектор, который соединит площадку кампуса с действующими сетями водоотведения. Осенью проложат дюкер под руслом реки и построят насосную станцию. Уже реализовано более 30% запланированных работ.

В августе 2025 года планируется начать строительство системы теплоснабжения площадки кампуса. Проект уже готов. "УСТЭК" завершает конкурсные процедуры по отбору подрядчика. Первым этапом строителям предстоит пройти через ул. Мельникайте в створе ул. Т. Кармацкого. Работы проведут открытым способом с частичным ограничением автомобильного движения.

Департамент ЖКХ Тюменской области подчеркивает: теплоснабжение кампуса обеспечивается в рамках комплексного договора техприсоединения, в котором участвуют сразу семь организаций — крупные застройщики и концессионер, реализующий проект строительства межуниверситетского кампуса.

Сейчас на площадке стоится первый объект - гостиница. К сетям электроснабжения ее подключат уже в 2025 году. "Россети Тюмень" заключили контракт на разработку проекта и выполнение строительно-монтажных работ по сетям. Вторым этапом планируется выполнить реконструкцию ПС "Алебашево" с увеличением ее мощности в 1,5 раза. Коммунальную инфраструктуру для подключения объектов кампуса готовят компании "Тюмень Водоканал", "УСТЭК", "Россети Тюмень".

Строительство кампуса в Тюмени ведется в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".