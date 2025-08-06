"Атом" отремонтирует шесть улиц Екатеринбурга этим летом

За нынешний летний сезон "Атомстройкомплекс" отремонтирует шесть улиц Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, ремонт дорожных участков на улицах Таватуйской, Бакинских комиссаров и Хохрякова уже выполнен. Здесь строители обновили более 46 тысяч квадратных метров дорожного полотна, применив современные битумные материалы, обеспечивающие покрытию повышенную прочность и износостойкость, а также заменив брусчатку на асфальтобетон. Работы на улицах Мамина-Сибиряка, Дорожной (от Военной до Окраинной) и улицы Ильича (от Избирателей до проспекта Космонавтов) находятся на завершающем этапе – здесь площадь отремонтированного дорожного покрытия составит 30 тысяч квадратных метров.

"При асфальтировании мы используем полимерные вяжущие – это позволяет увеличивать срок службы дорожного покрытия и обеспечивать ему высокую износостойкость. Технология оптимальна для уральского климата, для которого характерны перепады температур. Кроме того ее применяют на объектах с повышенными динамическими воздействиями на покрытие, например, при пересечении трамвайных путей и проезжей части – у нас такой участок был на улице Таватуйской", - рассказал начальник участка ООО "Региональное ДРСУ" (входит в "Атомстройкомплекс") Владимир Медведев.

На улице Хохрякова от проспекта Ленина до улицы Радищева было отремонтировано 6,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна и около 6 тысяч квадратных метров тротуара. Произведена комплексная замена бордюрных камней по всей протяженности проезжей части, реконструкция прилегающих парковочных карманов и заездов к домам.

На улице Таватуйской, на участке от улицы Бебеля до Теплоходного переулка, строители "Атома" привели в порядок 5,2 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Работы велись в тесном взаимодействии с трамвайно-троллейбусным управлением, которое параллельно осуществляло замену трамвайных путей.

На протяженном участке улицы Бакинских Комиссаров – от Коммунистической до проспекта Космонавтов – полностью заменено покрытие проезжей части на площади свыше 35 тысяч квадратных метров. Одновременно произведена замена бордюров, уложены новые тротуары вдоль дороги общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. Как и на других объектах, были обновлены примыкающие к проезжей части парковочные карманы и съезды.

"Атомстройкомплекс" ежегодно выполняет значительный объем работ по ремонту и строительству улично-дорожной сети, обеспечивая комплексное развитие городской ткани. Ранее компания завершила строительство улицы Водоемной и съезда с Кольцовского тракта, а также пешеходного моста через реку Исеть в микрорайоне Уктус.