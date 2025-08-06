Путин проводит встречу с Уиткоффом

Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Помощник президента Юрий Ушаков присутствует на встрече, пишет РИА Новости.

Уиткофф сегодня утром прибыл в Москву, он был замечен в парке "Зарядье" в компании главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что по итогам визита Уиткоффа в Москву он примет решение о введении в отношении России санкций.

Напомним, что 8 августа истекает срок ультиматума Трампа, который он дал на заключение соглашения между Россией и Украиной.