Владельцев питбайков начнут штрафовать за выезд на дороги общего пользования

В России подготовили изменения в ПДД, которыми запретят выезжать на дороги общего пользования на питбайках, сообщает "Коммерсантъ".

Такая техника не должна допускаться до дорожного движения, как и эндуро и кроссовые мотоциклы, заявили в МВД России. За нарушение запрета в Кодекс об административных правонарушениях собираются добавить новый штраф, который может достигать 30 тысяч рублей.

Питбайки - миниатюрные мотоциклы, предназначены для использования вне дорог, обучения и выполнения трюков. В последние годы такие мотоциклы стали популярны у подростков. Они выезжают на питбайках на обычные дороги, что привело к увеличению числа ДТП с их участием.

В прошлом году уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила ввести штрафы для родителей детей, которые лихачат на питбайках, мопедах и квадроциклах. С предложением она обратилась к Госдуме. По мнению омбудсмена, нужно установить штраф в размере до 100 тысяч рублей за первое нарушение, а за второе – уже до 300 тысяч с конфискацией транспорта.

Незадолго до этого в Татарстане погиб 13-летний школьник, который уезжал от полиции на квадроцикле. Он проехал на красный свет светофора на перекрестке, потерял управление, слетел в кювет и перевернулся.