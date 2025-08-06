06 Августа 2025
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Фото: Накануне.RU

Новому ГОСТу сейчас соответствует только около 30% школьной формы

Около 30% школьной формы сейчас соответствует ГОСТу, который вступит в силу 3 сентября 2025 года, это данные исследования Роскачества, проведенного в 2024 году.

Эксперты исследовали более 450 товаров в группе "Школьная форма": сорочки, пиджаки, брюки, блузки, сарафаны. Больше всего соответствуют новому ГОСТу (он вводится на ткань, из которой сшита форма) сарафаны – 39%. Хуже всего ситуация с блузками – только 10% соответствуют ГОСТу, об этом говорится в презентации заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, которую она представила на пресс-конференции.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая отметила, что ГОСТ вводится на ткань, а не на предметы одежды, комплектность или фасоны.

"Дети в школе проводят ежедневно 5-6 часов плюс дорога в школу и обратно, а с продленкой это время может достигать 8-9 часов. За это время выделяется около 4,5 литров углекислого газа кожей. Кожа дышит, дыхание кожей у ребенка составляет до 10% всего газообмена. Если одежда мешает этому дыханию, то ребенок фактически задыхается. Если ребенок сильно потеет, кожа тоже не дышит. Синтетическая одежда может привести к аллергии – она притягивает вредные микроорганизмы. Страдает иммунитет, начинаются частые простудные заболевания", - отметила депутат.

Она добавила, что "очень важно, чтобы дети выглядели так, чтобы никто никому не завидовал".

Саратцева же добавила, что сейчас существует СанПиН, "который жестко регулирует температуру воздуха в школе, в том числе в северных регионах". "Температура должна быть 21-23 градуса", - сообщила эксперт, комментируя опасения по поводу необходимости носить более теплую одежду школьникам в северных регионах.

Отметим, что решение о введении единой формы будет принимать, как и прежде, только школа. Также на уровне школы принимается решение о том, должна ли форма закупаться централизованно и должна ли она соответствовать ГОСТу. Введение ГОСТа означает, что производители, у которых продукция соответствует ГОСТу, смогут указать это на этикетке.

Теги: гост, школьная форма, роскачество


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