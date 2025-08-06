Синоптики предупреждают свердловчан о смоге с вредными примесями

В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Об этом предупреждает уральский Гидрометцентр.

С 20.00 5 августа до 20.00 8 августа объявлены НМУ первой степени опасности. В этот период в атмосферном воздухе вредные примеси будут рассеиваться недостаточно. Отметим, что первая степень опасности вводится при минимальной превышении предельно-допустимой концентрации вредных веществ.

6 августа в Свердловской области ожидается температура от +23 до +28 градусов и кратковременные дожди. 7 августа температура останется на том же уровне, но осадков не предвидится. В пятницу - 8 августа, тепло пойдет на спад, а дневная температура достигнет показателя в +20...+25 градусов.