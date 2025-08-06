По делу бывшего госсекретаря Дагестана арестовано имущество на 3 миллиарда

По делу бывшего госсекретаря Дагестана Магомет-Султана Магомедова арестовано имущество.

Государству возвращён ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс "Дагнефтепродукт" и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех" общей стоимостью более 100 млрд руб. Арестовано имущество фигурантов, полученное мошенническим путем, стоимостью более 3 млрд руб., приводит РИА Новости данные центра общественных связей ФСБ России.

О задержании Магомедова сообщалось 25 июня. По информации СМИ, сотрудники силовых структур провели обыски более чем по 50 адресам, связанным с Магомедовым, а также с ООО "МСБ-Холдинг", в которое входит компания "Дагнефтепродукт". Он отпущен под подписку о невыезде. Магомедов был уволен с поста госсекретаря.