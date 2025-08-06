В Курской области из-за атаки БПЛА пострадал сотрудник "Мираторга"

Украинский беспилотник атаковал территорию АПХ "Мираторг" в Курской области, пострадал сотрудник предприятия. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Атака произошла накануне в деревне Хитровка Суджанского района. У мужчины слепое осколочное ранение правого предплечья и голени.

В июле в Брянской области под удары БПЛА попал свиноводческий комплекс АПХ "Мираторг". Один из дронов повредил крышу одного из корпусов предприятия, где впоследствии вспыхнул пожар. Никто из сотрудников не пострадал.