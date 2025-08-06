На очистные сооружения в Сысерти и Среднеуральске потратят почти 6 миллиардов рублей

Новые очистные сооружения в Сысерти и Среднеуральске обойдутся региону в почти 6 млрд рублей. Соответствующая сумма будет заложена в трехлетний бюджет Свердловской области по поручению врио губернатора Дениса Паслера.

"Тема назревала давно. Отсутствие современных очистных систем напрямую влияет на безопасность жителей нашего региона: то же Сысертское водохранилище — источник питьевой воды для Сысерти и других территорий. Наша задача — сохранить экологический баланс и обеспечить высокое качество воды", — написал Паслер в своем Telegram-канале.

По его словам, в Сысерти построят новые очистные сооружения с пропускной способностью не менее 12 тыс. куб.м. в сутки. Проект стоимостью почти 3 млрд рублей позволит обеспечить качественным водоотведением более чем 30 тыс. жителей и объектов социальной инфраструктуры.

В Среднеуральске очистные сооружения уже имеются, но требуют реконструкции, на которую направят 2,84 млрд рублей. В два этапа эксперты увеличат мощность конструкций до 15 тыс. куб.м. в сутки, что позволит качественно обслуживать свыше 24 тыс. человек или 96% жителей округа. Система также обеспечит водоотведение для школ, больниц и промышленных предприятий.

"Все решения приняты. Работы проведем оперативно: объекты, учитывая их масштабы, будут сданы в 2026–2028 годах. Держу тему на личном контроле", — добавил Паслер.