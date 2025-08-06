Baza: Бонусная система "Аэрофлота" не работает после хакерской атаки на авиакомпанию

Бонусная система "Аэрофлота" не работает с момента хакерской атаки на авиакомпанию, пишет Baza.

По данным СМИ, на 2024 год в программе лояльности "Аэрофлот Бонус" было зарегистрировано более 12 млн участников. Сейчас войти в личный кабинет невозможно: на сайте сообщается, что "в связи с проведением работ данный раздел временно недоступен". Как заявил источник телеграм-канала, "проведение работ" совпало с хакерской атакой на "Аэрофлот" 28 июля.

Ранее хакеры из группировок "Киберпартизаны BY" и "Silent Crow", утверждающие, что это они взломали "Аэрофлот", опубликовали фрагмент якобы из базы данных компании о перелетах. Приведенные данные относятся к полному тезке гендиректора "Аэрофлота" Сергея Александровского, писала Baza.

Хакеры утверждали, что они получили доступ к историям перелетов и системам контроля за персоналом. В компании и правоохранительных органах эту информацию не комментировали. В Роскомнадзоре заявили, что "информация о возможной утечке данных из компании не получила подтверждения".