ФК "Урал" покинул тренер, пришедший в команду месяц назад

Тренер Федор Щербаченко покинул ФК "Урал". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

Щербаченко пробыл в "Урале" всего месяц. Ранее специалист работал в грозненском "Ахмате" и не пустил клуб из Екатеринбурга в РПЛ. А в начале июля перешел в штаб нового главного тренера уральцев Мирослава Ромащенко.

О причинах столь внезапного расставания с Федором Щербаченко (на фото в центре) в команде не сообщают.

Стоит отметить, что накануне в Первой лиге произошла еще одна тренерская отставка – из московской "Родины" вместе со своим штабом был уволен словенец Зоран Зелькович. В минувшие выходные его команда потерпела поражение как раз от "Урала" в Екатеринбурге.