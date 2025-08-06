Трамп вечером 6 августа выступит с заявлением из Белого дома

Президент США Дональд Трамп вечером 6 августа выступит с заявлением из Овального кабинета, следует из расписания главы государства, которое распространил Белый дом.

Тема запланированного объявления не разглашается, сообщает ТАСС. Американские СМИ предполагают, что речь может пойти о дополнительных таможенных пошлинах, которые Вашингтон введет на иностранную продукцию.

Ранее стало известно, что 6 августа состоится встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с российским руководством. Уиткофф уже прибыл в Москву, он был замечен в парке "Зарядье" в компании главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Трамп заявлял, что по итогам визита Уиткоффа в Москву он примет решение о введении в отношении России санкций.