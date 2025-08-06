Алиев и Пашинян в США ищут мир в Закавказье

В Вашингтоне, в Белом доме, состоится встреча президентов США и Азербайджана, а также премьер-министра Армении.

Пашинян будет работать в Америке 7-8 августа. В Вашингтоне он проведёт двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. Её цель – углубление стратегического партнерства двух стран.

В планах также трёхсторонняя встреча с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Темами разговора станут продвижение мира, благополучия и экономического сотрудничества в регионе, сообщает пресс-служба правительства Армении в своём telegram-канале.