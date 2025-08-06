При минздраве Свердловской области создан Совет главных врачей

Руководители 13 медорганизаций вошли в созданный Совет главных врачей при минздраве Свердловской области.

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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в совет вошли главврачи из Екатеринбурга, Серова, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Ирбита и Асбеста. Как отметила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова (на фото), создание совета позволит принимать более эффективные решения в области здравоохранения, учитывая мнение и опыт главврачей.

"Медицинская команда Свердловской области насчитывает свыше 150 руководителей государственных учреждений здравоохранения, которые тайным голосованием выбрали 13 человек, представляющих все управленческие округа. Совет главных врачей мы рассматриваем как коллегиального эксперта по управленческим решениям, которые будут приниматься минздравом региона", - заявила Савинова.

Председателем совета избран Игорь Трофимов (Свердловская областная клиническая больница №1). В его задачи будет входить координация работы руководителей крупнейших многопрофильных медучреждений области. Заместителем председателя совета стал главврач детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга Игорь Огарков.

Также в состав вошли Иван Болтасев (Серовская городская больница), Игорь Брагин (городская больница Асбеста), Евгений Киселев (Свердловский областной онкологический диспансер), Алексей Малинкин (Центральная городская клиническая больница №24 Екатеринбурга), Павел Мясников (Красноуфимская районная больница), Константин Нечаев (городская больница №1 Нижнего Тагила), Александр Паньков (Ирбитская центральная городская больница), Александр Прудков (городская клиническая больница №40 Екатеринбурга), Евгений Рузанов (станция "скорой помощи" им. В.Ф. Капиноса), Олег Сердюк (Свердловская областная клиническая психиатрическая больница) и Семен Хмельникер (Центральная городская клиническая больница №20 Екатеринбурга).

Срок полномочий совета главных врачей составит три года. Его заседания будут проводиться не реже одного раза в месяц как очно, так и в формате видеоконференций.