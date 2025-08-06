Космонавт из Югры Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции

Космонавт из Югры Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскосмоса.

Сегодня космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков принял командование МКС от астронавта JAXA Такуя Ониши.

Рыжиков будет отвечать за выполнение программы полета, управлять экипажем на российском и американском сегментах, информировать Центры управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае нештатной ситуации на станции.

Во время церемонии передачи командования вручается символический "ключ от станции" и происходит удар в рынду. Для Сергея Рыжикова это третий космический полет. Вместе с Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом они работают на станции с апреля 2025 года. Космонавт Роскосмоса пробудет командиром МКС до своего возвращения в декабре.